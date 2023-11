Schallenberg traf russischen Außenminister Lawrow

OSZE „hängt an Herz-Lungen-Maschine“

Schallenberg hatte die OSZE-Staaten im Vorfeld der Tagung zu „mehr Commitment“ für die in Wien ansässige Organisation aufgerufen. Er kritisierte, dass sie infolge der russischen Aggression in der Ukraine „an der Herz-Lungen-Maschine“ hängt. Sie werde aber dringend als Dialogforum für die Zeit nach dem Krieg benötigt. In diesem Zusammenhang begrüßte Schallenberg auch die Entscheidung des nordmazedonischen OSZE-Vorsitzes, Lawrow zur Tagung zuzulassen. Im Vorjahr hatte das damalige Vorsitzland Polen dem russischen Chefdiplomaten keine Einreise gestattet.