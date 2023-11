Big Points für Pöltls Toronto gegen Titelanwärter

Obwohl wegen einer Flugverspätung erst um 4.00 Uhr aus New York vom Auswärtsspiel bei den Brooklyn Nets heimgekehrt, zeigten die Raptors gegen den Titelanwärter aus Arizona vom Start weg keine Müdigkeit. Im zweiten Viertel setzten sie sich zweimal um zwölf Punkte ab. Phoenix blieb jedoch in Schlagdistanz und die Partie somit bis ins Finish spannend. „Wir haben gut verteidigt und viele Gegenangriff-Punkte erzielt, obwohl wir am Defensiv-Rebound Probleme hatten“, sagte Pöltl.