Österreichs Frauen-Staffel nach Aufholjagd noch 7.

Das Quartett in der Reihenfolge Kristina Oberthaler, Lisa Hauser, Tamara Steiner und Anna Gandler kam am Mittwoch in Östersund nach 4 x 6 Kilometern mit 3:21,2 Minuten Rückstand auf die Siegerinnen aus Norwegen auf Platz 7 ins Ziel. Am Donnerstag folgt die Männer-Staffel über 4 x 7,5 Kilometer.