Das Knie! Saison für Ski-Weltmeisterin früh vorbei

Saisonende nach drei Rennen

Zum Saisonauftakt beim Slalom in Sölden schied sie im ersten Lauf aus. In Levi belegte sie den elften Platz, schied dann im zweiten Slalom am Folgetag aus, ehe sie in Killington im Riesenslalom schwer stürzte. Das Saisonende ist für sie nach nur vier Rennen besiegelt.