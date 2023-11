Diese Fallrückzieher ließen Fans völlig ausflippen

„Ich habe den Arsch runterkriegen müssen. Es war in dieser Situation gar nicht anders möglich, den Ball zu treffen. Eigentlich war es eine Art Rückwärtssalto. Ich bin dann am oberen Rücken, fast am Genick gelandet. Ich hatte danach ein paar Tage Schmerzen. Aber das war es wert.“ So beschreibt Janko sein Fallrückzieher-Tor 2015 in der EM-Qualifikation in Russland, das ihm auch einen Vertrag beim FC Basel brachte: „Ich hatte damals keinen Verein, musste mich in die Auslage spielen und unterschrieb dann bald danach in der Schweiz.“