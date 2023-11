431 Bahnübergänge sind technisch nicht gesichert

Anzahl der Kreuzungen halbiert

Im vergangenen Jahr kam es in Oberösterreich zu 19 Unfällen auf Eisenbahnkreuzungen, zwei davon endeten tödlich. „Wir arbeiten gemeinsam mit Land, Bund und Gemeinden daran, Eisenbahnkreuzungen zu reduzieren und sie noch sicherer zu gestalten“, verspricht man seitens der ÖBB. Pro Jahr werden demnach mehr als 25 Millionen Euro in sichere Kreuzungen beziehungsweise in die Schließung und in Ersatzlösungen investiert. Österreichweit wurde in den vergangenen 23 Jahren die Anzahl der Eisenbahnkreuzungen von 6000 auf 2984 halbiert.