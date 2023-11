Erster Schnee bringt Rutschpartie auf Straßen

Der erste Schneefall des Jahres sorgte am Wochenende für einen wahren Einsatzmarathon der Feuerwehr. Bei Wind und Wetter – und teils auch bei Dunkelheit – mussten die Florianis in allen Landesteilen zu Dutzenden Verkehrsunfällen ausrücken. Auf der Höhenstraße nahe Klosterneuburg verlor ein Lenker bei starkem Schneetreiben die Kontrolle über sein Fahrzeug und rauschte in den Wald. Die Feuerwehr musste das Wrack per Kranwagen aus dem Forst heben.