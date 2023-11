Niedrigstes Niveau | Abgrundtiefe Grauslichkeit

Abgrundtiefe Grauslichkeit. Besonders bizarr, auch das wurde in der TV-Runde am Abend diskutiert: Die Parteien, die so sehr übereinander herfallen, stellen sich im nächsten Jahr auch den Wählern - und das gleich mehrfach. Im Juni bei den EU-Wahlen, voraussichtlich im Frühherbst bei den Nationalratswahlen, zudem werden in Vorarlberg und der Steiermark noch die Landtage neu gewählt. Und nach diesen Volksentscheiden, denen ein Wahlkampf von abgrundtiefer Grauslichkeit vorausgehen wird, müssen sie regieren. Wenn tatsächlich keine Partei mit der FPÖ, dem voraussichtlichen Sieger der Nationalratswahl, in eine Koalition geht, dann könnten sich womöglich nur noch 3-er- oder gar 4-er-Koalitionen ausgehen. Zwischen Parteien und Politikern, die so überhaupt nicht miteinander können. Und so überhaupt nicht miteinander wollen. Das sind Aussichten!