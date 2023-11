Überraschung? Neuer Kandidat für Formel-1-Cockpit

Albon in allen Statistiken klar besser

Klar ist: Die Statistik von Logan Sargeant in seinem Rookie-Jahr fällt ernüchternd aus. Im teaminternen Qualifying-Duell lautet Sargeants Bilanz gegen Alex Albon 0:21. Im Sprint-Qualifying oder im Sprint-Rennen heißt der „Sieger“ ebenfalls Albon. In den Sonntagsrennen liegt der Thailänder mit 17:3 vorne. Sargeant „gewann“ dreimal nur, weil Albon bei diesen Rennen nicht ins Ziel kam. In Suzuka fielen beide Williams-Piloten aus. In der Fahrerwertung konnte Sargeant nur einen Punkt holen, während Albon 27 Zähler am Konto hat. Zudem sorgt Sargeant mit zahlreichen Unfällen immer wieder für hängende Köpfe am Kommandostand.