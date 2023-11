LIVE ab 17 Uhr: Klauß-Debüt bei Rapid vs. BW Linz

16 Zähler haben die Oberösterreicher in 14 Runden gesammelt, nur zwei weniger als Rapid. Im Falle eines Sieges würde die derzeit auf Rang neun liegende Blau-Weiß-Mannschaft in der Tabelle am Achten aus Wien vorbeiziehen. Die Rollenverteilung ist für Scheiblehner, der in Wien auf den gelb-gesperrten Simon Pirkl verzichten muss, dennoch eindeutig. „Wenn man als Blau-Weiß auswärts gegen Rapid spielt, ist man immer Außenseiter, egal, was dort passiert. Wir werden aber alles probieren, dass wir auch dort eine kleine Sensation schaffen.“ Dass unter Klauß-Vorgänger Zoran Barisic die Ergebnisse nicht immer die falschen waren, zeigt übrigens das erste Saison-Duell zwischen Rapid und dem Aufsteiger, dass die Hütteldorfer mit 5:0 in Linz gewannen.