„Am Hof gibt es kein Höher, Schneller, Weiter“

Es rechnet sich eben auch ohne Hochleistungsrassen

Ob sich das lohnt, ist am Loitzhof nicht so wichtig. „Höher, schneller, weiter gibt’s bei uns nicht“, sagt Martin Grünwald. Die Bienen produzieren weniger Honig und die Rinder etwas weniger Milch. Weil es fast nur noch um Profit gehe, sei das Konzept nicht immer umsetzbar: „Wenn jeder so produziert wie wir, würde der Liter Milch im Geschäft drei Euro kosten!“