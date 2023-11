Eugenie: Kritik an Aussehen „verursachte Probleme“

Liebt Leben in Portugal

Eugenie lebt inzwischen mit ihrem Mann Jack Brooksbank (37) und den beiden Söhnen August (2) und Ernest, der im Mai auf die Welt gekommen ist, in Portugal. Sie genieße es, dort einfach in ihren Trainingsklamotten und mit hochgebundenen Haaren in den Supermarkt gehen zu können, weil es „keinen interessiert“, sagte die jüngere Tochter von König Charles‘ Bruder Prinz Andrew abschließend.