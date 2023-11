Stadt bekam eine starke Stimme der Jugend zu hören

875 junge Menschen nutzten online Umfrage der Waldviertler Bezirksstadt Waidhofen an der Thaya. 75 Prozent der Teilnehmer waren dabei zwischen 10 und 17 Jahren alt. Sie gaben Feedback, was ihnen gefällt, was ihnen fehlt und was sie sich gerne in Zukunft wünschen würden. Stadtchef Ramharter freut sich auf konkrete Umsetzungen.