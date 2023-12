Brad Pitt: Die lange Liste seiner Ex-Freundinnen

Robin Givens

Pitt und Robin Givens waren Co-Stars in „Head of the Class“ und kamen sich näher, als sie und ihr Ehemann Mike Tyson sich trennten. Tyson behauptete in seinen Memoiren „Undisputed Truth“, dass er in seine und Givens‘ Einfahrt einbog und sie mit Pitt in einem Auto sah. Er behauptete auch, das Paar im Bett erwischt zu haben, als die beiden noch zusammen waren.