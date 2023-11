Diesem Orchester stehen stürmische Zeiten bevor

Elementare Ereignisse wie Sonnenauf- und untergänge, Stürme und Gewitter, der Glanz und die Schroffheit der Berge, aber auch das Leben in und mit der Natur stehen im Mittelpunkt des Dreikönigskonzertes mit dem verheißungsvollen Motto „Aus den Bergen“ der Salzburg Wind Philharmonic. Am 6. Jänner, 11 Uhr, verwandelt sich das Große Festspielhaus zur Bühne für große Klänge: „Richard Strauss’ ,Alpensinfonie’ erklingt als Höhepunkt des Konzertprogramms. Dieses imposante Tongemälde wird erstmals in der besonderen Fassung für Bläsersymphonik zu erleben sein“, erzählt Hansjörg Angerer, Chefdirigent der Salzburg Wind Philharmonic, eines der weltweit führenden symphonischen Blasorchester.