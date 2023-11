Betreiber verzweifelt: „Suche Halle für Werkstatt“

Sein Betrieb „Autoprofi“ floriert und kann sich als freie Werkstätte vor Aufträgen kaum retten. Nicht umsonst rangiert sie, wenn man im Internet nach den besten Kfz-Werkstätten in Linz sucht, weit oben. „Mit 58 Jahren habe ich außerdem noch ein paar Jahre vor mir, und darum hoffe ich, dass wir doch noch geeignete neue Räumlichkeiten finden.“ Bisher war Keimelmayr erfolglos. Am liebsten wäre es ihm in der Nähe, denn im Industriegebiet sind viele seiner Stammkunden beheimatet. „Ich höre mir aber alles gerne an. Zuletzt hat man mir eine Halle mit 1000m² angeboten, aber das ist mir zu groß“, sagt der 58-Jährige, der drei Kfz-Mechaniker in seinem Team hat – die Spenglerarbeiten macht er selbst, seine Frau Ursula macht die Buchhaltung. „Ständig hört man nur von Schließungen. Ich will meinen Betrieb definitiv nicht schließen, aber langsam läuft mir die Zeit davon“, sorgt sich Keimelmayr.