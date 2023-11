Kampfhubschrauber schoss auch auf Festival-Gäste

„Zunächst hatten wir eine Opferzahl von rund 1400 Menschen nach den abscheulichen Massakern der Hamas genannt. Nun haben wir diese auf 1200 reduziert, weil wir sahen, dass wir Fehler gemacht hatten. Es gab schwer verbrannte Leichen und wir dachten, es wären unsere Leute. Aber am Ende waren es Hamas-Terroristen“, erklärte der ehemalige Botschafter in London, Mark Regev, am Freitag im US-Sender MSNBC.