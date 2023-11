Rettungseinsatz! Verletzungsalarm bei Vienna-Spiel

Im Wiener Achtelfinal-Derby am Sonntag gegen die SG FAC/USC Landhaus verletzte sich Vienna-Spielerin Isabell Schneiderbauer in der zweiten Hälfte und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Danach gab es schnell Entwarnung, die 19-jährige ÖFB-Nachwuchs-Teamspielerin erlitt „nur“ eine Prellung von einem Brustwirbel und konnte bereits bei den Siegesfeierlichkeiten wieder im Kreise des Teams sein, hieß es vonseiten der Vienna.