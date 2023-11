Vegas GP: „Sieht aus wie ein umgedrehtes Schwein!“

Die etwas andere Taxifahrt

Auch bei der Siegerehrung wurden die Zuseher mit kuriosen Szenen versorgt. Anstelle der gewohnten Sieger-Interviews in der Boxengasse, wurden die Fahrer für die Interviews per Rolls-Royce-Taxi vor das berühmte Hotel Bellagio gefahren. Die Taxifahrt wurde in den sozialen Medien natürlich prompt als weitere Vorlage für humoristische Beiträge genutzt.