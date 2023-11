Udo Huber: „Alle fragen nach dem gelben Overall“

Wer glaubt, dass Udo Huber 30 Jahre nach der letzten Ausgabe der „Großen 10“ in den Tiefen des Fernseharchivs verschwunden ist, wird beim Comeback in der Landdisco in St. Kathrein am Offenegg eines Besseren belehrt. Vor dem offiziellen Einlass warten auffallend viele, die sich eine Zeitreise in ihre Jugend katapultieren lassen wollen.