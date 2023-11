Kampf-Ärzte | Quälgeister und Spinner

Quälgeister und Spinner. Eine linke populistische Einzelkämpferin, ein „produktiver Quälgeist“, ein „rechter Spinner“, der mit der Kettensäge wahlkämpft - drei von vielen Politikern weltweit, die eint, dass sie „gegen die da oben“ wettern und bei Wahlen allerbeste Aussichten haben. Der Rechte, der die politische Kaste mit der Kettensäge bekämpft, könnte schon heute zum neuen argentinischen Präsidenten gewählt werden. Der „Quälgeist“ könnte mit seiner neu gegründeten Partei bei den Parlamentswahlen am kommenden Mittwoch Erster in den Niederlanden werden. Die linke Sahra Wagenknecht liegt unterdessen in deutschen Umfragen schon auf dem Niveau der Kanzlerpartei SPD. In Österreich? Hier haben die verpönten Kommunisten das Bürgermeisteramt in Graz erobert, in Salzburg bei den Landtagswahlen ein zweistelliges Ergebnis erzielt und könnten 2024 die Landeshauptstadt erobern. (Knapp) zweistellige Ergebnisse erzielten Listen außerhalb des traditionellen Parteienspektrums auch bei den Landtagswahlen heuer in Kärnten und im Vorjahr in Tirol. Und bei den Bundespräsidentenwahlen vor etwas mehr als einem Jahr katapultierte sich „Spaßkandidat“ Marco Pogo alias Dominik Wlazny von der Bierpartei auf Platz 3. Der Frust über die „herrschende Kaste“ ist auch in Österreich riesig. So sind die Chancen für Quälgeister, Spaßkandidaten, Spinner, Linke, Rechte riesig.