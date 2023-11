Stadthalle ausverkauft: „Viel mehr als nur Sport“

Erneut haben sich am 11. November rund 1500 Studenten aus Wien und Linz in Fünfhaus eingefunden, um ihren Teams beim Season Opener im ACSL-Basketball einzuheizen und die Wiener Stadthalle B zwischen Halftime Acts, Cheerdance- und Marching-Band-Einlagen sowie nicht zuletzt vier hochkarätigen Partien in einen Hexenkessel zu verwandeln. Krone.at war hautnah mit dabei.