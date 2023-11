Rekordaufträge für steirische Flugsimulatoren

Zwölf Tonnen schwer

„Dieser Höchststand ist ein klarer Indikator für das Vertrauen, das Kunden weltweit in unsere Kompetenz und Zuverlässigkeit setzen“, ist Christian Theuermann, Mitglied der Axis-Geschäftsleitung, überzeugt. „Und mit diesen Projekten werden wir nicht nur unsere Marktposition festigen, sondern auch neue Standards in der Branche setzen.“ Der mehr als zwölf Tonnen schwere sogenannte „Full Flight“-Simulator eines Bombardier Challenger 650 wurde in den letzten Tagen mit vier großen Lkw von Lebring nach Zürich gebracht. Dort bildet er nun das Herzstück der Ausbildung für die 27 Jetpiloten der Rettungsflugwacht. Diese holen jährlich rund 1000 verunfallte oder erkrankte Personen mit ihren „fliegenden Intensivstationen“ zurück in die Schweiz.