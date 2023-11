Weltmeister Verstappen sehe „wie ein Clown“ aus

Nach der Eröffnungsshow der Formel 1 in Las Vegas hat Weltmeister Max Verstappen seine Gleichgültigkeit gegenüber dem Unterhaltungsprogramm der Motorsport-Königsklasse abseits der Rennstrecken bekräftigt. An der Kombination „99 Prozent Show, 1 Prozent Sportveranstaltung“ habe er „null Interesse“, sagte der Red-Bull-Fahrer am Mittwochabend (Ortszeit). „Ich will mich immer nur auf die Leistung fokussieren. Ich mag dieses ganze Drumherum nicht.“