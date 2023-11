Nächster tödlicher Unfall: Auto stürzt in Acker

Laut derzeitigem Ermittlungsstand war kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt. Der 53-jährige Lenker fuhr gegen 18.30 Uhr auf der B68 in Richtung Feldbach. Zwischen Rohr an der Raab und Paurach kam der Pkw rechts von der Straße ab, überschlug sich und landete in einem Acker auf dem Dach.