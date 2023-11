Millionen für Macht | Kein Geld für Menschen

Kranke in überfüllten Notaufnahmen am Boden gelagert. Menschen warten - mit Beschwerden und Schmerzen - monatelang auf einen Termin beim Facharzt. Hausärzte nehmen keine neuen Patienten auf, weil sie schon für die bestehenden keine Zeit mehr haben. Freie Kassenstellen, wohin das Auge blickt, überlastete Ärzte, überlastetes Pflegepersonal. So viele Fronten, an denen sich die Ärztekammer einsetzen könnte, für ihre Mitglieder und für die Kranken, die Hilfe Suchenden. Stattdessen streitet sie. Erst mit sich selbst und untereinander, nun mit dem Gesundheitsminister, der das System reformieren will. Sie droht mit Kündigung des Kassenvertrages und steckt nun zehn Millionen Euro in eine Kampagne gegen eben die Reformpläne. Eine Summe, um drei Millionen höher als die Wahlkampfkostenobergrenze pro Partei bei der Nationalratswahl 2019. Oder, wie „Krone“-Kolumnistin Conny Bischofberger es formuliert: „Diese Standesvertretung schwimmt offenbar im Geld, während kranke Menschen fürchten müssen, dass der Kampf um Macht und Geld auf ihrem Rücken ausgetragen wird.“