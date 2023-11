Schauspielerin Christiane Blumhoff ist gestorben

Lange Karriere mit unzähligen Filmrollen

Die Münchnerin hatte rund 150 Fernsehauftritte, zumeist in kleineren Rollen, darunter in den Krimireihen „Derrick“, „Der Alte“, „Tatort“, „München Mord“ und „Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger“. In der Heimatserie „Dahoam is Dahoam“ spielte sie in 61 Episoden die Figur der Helga Bamberger. Auch im „Komödienstadel“ war Blumhoff oft zu sehen.