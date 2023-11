MotoGP-Star: „Die Regel zerstört echten Rennsport“

Nur zwei Wochen später in Malaysia das Gegenteil: Aufgefädelt wie in der Formel 1, spulten die Fahrer ihre Runden ab, mit jeweils ein, zwei Sekunden Abstand. Was war da los? Des Rätsels Lösung ist die neue Luftdruck-Regel, in der seit Silverstone mit Sensoren überprüft wird, ob der vom Reifenhersteller Michelin vorgegebene Druck von 1,9 Bar am Vorderreifen nicht unterschritten wird. Beim ersten Mal gibt’s eine Verwarnung, beim zweiten Vergehen drei Sekunden Zeitstrafe, die nun eben einigen Fahrern bereits drohte …