Klagenfurt nur bis Jahresende ohne Arweiler

Austria Klagenfurt muss in den noch drei Runden der Fußball-Bundesliga in diesem Jahr auf Jonas Arweiler verzichten. Der Angreifer war im Spiel gegen Sturm Graz (0:3) nach einer Stunde am linken Fuß verletzt vom Platz gegangen. Befürchtet wurde eine ähnlich schwere Blessur wie zu Jahresbeginn im rechten Knöchel, nach der der Deutsche monatelang pausieren musste.