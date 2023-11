Neuer Supercomputer startet mit doppelter Leistung

In den kommenden beiden Jahren werden 36 Millionen Euro in eine neue Hochleistungsrechner-Infrastruktur fließen. Damit entsteht in Wien, Linz und Innsbruck der „Multi-Site Computer Austria“ (MUSICA), der 2025 auf 40 Petaflops - und damit die doppelte Rechenleistung wie in den ursprünglichen Plänen veranschlagt - kommen soll. Die zunächst vorgesehenen Mittel in der Höhe von 20 Millionen Euro wurden seitens der Bundesregierung angehoben, hieß es am Montag.