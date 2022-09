Neuer Supercomputer VSC-5 an TU Wien eröffnet

Benötigt werden derart große Rechenleistung mittlerweile in vielen Forschungsbereichen. So beispielsweise, wenn es darum geht, zu analysieren, welche Blutverwirbelungen in unserem Herz entstehen, was sich auf atomarer Ebene in neuartigen Materialien tut oder wenn es um die Frage der Stabilität von Österreichs Gaslagern geht - eine entsprechend aktuelle Forschungsfrage.