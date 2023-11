Über „Krone“-Hallencup & Ö3-Challenge zu Liverpool

Bestens in Liverpool eingelebt

Höbinger hat sich in Liverpool bestens eingelebt. Mit ihrer dänischen Teamkollegin Sofie Lundgaard lebt sie in einer Wohngemeinschaft. Über ihren neuen Klub sagt sie: „Die ganze Stadt ist verrückt nach dem FC Liverpool. Jeder zweite Mensch hat ein Trikot an. Im Verein sind Tradition und Ehrgeiz jederzeit spürbar.“ Die Liverpool-Frauen haben im Stadtteil Melwood ein eigenes Top-Trainingszentrum. Die 22-Jährige schwärmt: „Wir bekommen alle Möglichkeiten, im Detail zu arbeiten. Wir haben Physiotherapeuten, Fitnessräume und eine Kantine mit großartiger Küche.“