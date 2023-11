Barisic vor dem Aus? ++ ÖSV-Frauen atmen auf

Rapid-Trainer Zoki Barisic steht nach der zweiten Hartberg-Niederlage unter Druck, Jannik Sinner und Novak Djokovic starten mit Siegen in die ATP Finals und Katharina Liensberger zeigt am Wochenende mit einem Podestplatz auf - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Montag, dem 13. November.