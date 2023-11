Freund verrät, wer im Winter an Bord kommen soll

Ganz oben auf der Wunschliste stehe demnach noch immer Joao Palinha, dessen Wechsel an die Säbener Straße im Sommer noch in letzter Sekunde gescheitert war. „Natürlich ist er weiter auf unserem Schirm. Der Verein hat sich im Sommer intensiv mit Palhinha beschäftigt. Am letzten, kuriosen Tag des Transferfensters war ich ja schon ein bisschen mit dabei. Aber noch kann man nicht sagen, was passieren wird. Wir sondieren den Markt generell“, erklärte Freund gegenüber „Sport Bild“.