Bayerns Tuchel schießt erneut gegen Journalisten

„Wie sehen sie die Entwicklung in der Champions League? Vielleicht nicht so glanzvoll wie in der Bundesliga? Liegt es daran, dass die Gegner schwerer sind? Wie machen Sie das fest? Es sind zwar zwölf Punkte …“ Thomas Tuchel wurde eine Frage nach der anderen entgegen geschleudert. Ehe er genau da unterbrach und konterte: „Jetzt bin ich gespannt! Jetzt bin ich gespannt! Aber?“ „In der Bundesliga waren es schon mehr Glanzleistungen“, setzte der Journalist seine Frage fort.