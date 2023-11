Bayern-Boss: „Das möchte ich nie wieder erleben“

Vergleich mit Louis van Gaal

Die Folge im September war ein dünn besetzter Kader, mit dem Tuchel beim derzeitigen Verletzungspech umgehen und nach Lösungen suchen muss. Der Trainer müsse „kreativ werden“, so Dreesens Aussage vor wenigen Wochen und sieht damit Chancen für junge Talente. „Wenn wir uns mal zurückerinnern an Louis van Gaal: Da sind junge Talente rausgekommen. Den Bogen sollte man also genau von da aus spannen - Thomas und ich tauschen uns in einem wirklich guten Miteinander aus, wir haben eine stabile Vertrauensbasis.“