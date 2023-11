LIVE: Können ÖSV-Damen in Levi erneut überraschen?

Lange, lange 610 Tage dauerte für Katharina Liensberger das Warten auf die Rückkehr auf das Weltcup-Podest! Nach ihrem Sieg am 12. März 2022 in Åre klappte es 13 Slaloms in Folge nicht, inklusive des Missverständnisses mit Ex-Trainer Livio Magoni. Alle, die die Vorarlbergerin schon abschrieben, wurden aber spätestens gestern eindrucksvoll eines Besseren belehrt. Denn die 26-jährige Olympiasiegerin und Doppel-Weltmeisterin sprang beim Slalom im kitschigen Winter-Wonderland in Levi als Dritte freudestrahlend aufs Stockerl.