Ehemaliger Gemeinderat Reinhold Gasper gestorben

Der 1938 in Klein St. Paul geborene Reinhold Gasper war Sohn einer Bäuerin vlg. „Simonbauer“. Nach der achtjährigen Volksschule absolvierte er eine Schlosserlehre in Klagenfurt, um später bei den Wietersdorfer Duritwerken zu arbeiten. Seine berufliche Erfüllung fand er aber bei der Maschinenfabrik Zimmer in Klagenfurt als Leiter der Entwicklungsabteilung.