Konferenz mit Bayern und BVB ab 15.30 Uhr LIVE

14 Tore erzielte der Nationalstürmer Guineas in den ersten acht Runden, dann stoppte ihn eine Muskelverletzung. Seitdem läuft es bei den Stuttgarter Traumstartern nicht mehr ganz so wie geschmiert. In der Liga verloren sie 2:3 gegen die TSG Hoffenheim und 0:2 beim 1. FC Heidenheim. Die Stuttgarter sind trotzdem noch Dritter, punktegleich vor dem BVB. In der Liga holte die Mannschaft von Coach Edin Terzic zuletzt aber auch nur einen Punkt in zwei Spielen.