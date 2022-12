In der Rauchkuchl ist der Kulinarikrausch gewiss

Tobias Bacher (24) ist Chefkoch und mit Mama Theresia Inhaber der Rauchkuchl in Stuhlfelden. Bacher ging im Erholungshotel Kaltenhauser in die Lehre, kochte zudem beim Oberwirt in Marling (Südtirol) und bei Vitus Winkler (Sonnhof, St. Veit im Pongau). Übernahm im November 2018 20-jährig die Rauchkuchl, erkochte im ersten Jahr eine Haube. Bacher bezeichnet seine Küche als „unverfälscht, regional und handwerklich perfekt zubereitet“.