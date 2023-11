Waldbrände: Wettrüsten im Kampf gegen Katastrophen

400 Hektar ein Raub der Flammen

Mit vollem Einsatz, der an die körperlichen Grenzen ging, kämpften knapp 250 Feuerwehrmitglieder gegen das mehrere Tage wütende Flammenmeer am Truppenübungsplatz in Allentsteig, dem 400 Hektar Forst zum Opfer fielen. Aufgerüstet hat man nun in der Nachbargemeinde Echsenbach, wo das neue Spezialfahrzeug „HLF2-WB 3000“ stationiert und gesegnet wurde. Neben Ausrüstung für normale Einsätze hat der neue Bolide auch spezielle „Features“, die im Ernstfall Leben retten können: Sollten die Florianis überraschend von den Flammen eingekesselt werden, verfügt das Fahrzeug über eine Selbstschutzanlage, die es mit Wassernebel vor Feuer schützt. Zudem hat es eine eigene Atemluftversorgung an Bord.