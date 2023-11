Steirer sind auf „Veggie“-Kurs

„Sollten doppelt so viel Pflanzliches essen“

Bei der Eröffnung schaute auch die Ernährungswissenschaftlerin und ÖVP-Landtagsabgeordnete Sandra Holasek vorbei: „Der pflanzliche Anteil unserer Ernährung ist zu niedrig, wir sollten davon eigentlich doppelt so viel zu uns nehmen.“ Ersatzprodukte solle man aber auch kritisch beäugen: „Diese sind oft hochtechnologisiert hergestellt und in puncto Klimaschutz am Ende gar nicht so optimal. Wichtig ist in der Ernährung die Vielfalt und Lebensmittel, ob tierisch oder pflanzlich, so natürlich wie möglich zu konsumieren.“