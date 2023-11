Dem „Fluch“ des Bermuda-Dreiecks entkommen

Matthias und sein Team haben natürlich schon einen Plan B ins Auge gefasst. Dabei sind mehrere Varianten denkbar. Der Golfprofi könnte die Kornferry-Tour (zweite US Golf-Liga) spielen und dort die sofortige Rückkehr auf die PGA Tour anpeilen. Bleibt er in den 150 der Jahreswertung, würde er eine sogenannte Conditional Card für die PGA Tour bekommen. Mit dieser könnte er kleinere Events der besten Golfliga der Welt spielen. Und natürlich könnte es auch sein, dass „Hias“ wieder mehr in Europa auf der DP World Tour abschlägt. Dazu gibt es auch noch die Möglichkeit, sich im Dezember über die Tour School der PGA Tour die Spielberechtigung zu holen.