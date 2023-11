„Holzsplitter im Hintern gehören bei uns dazu“

Nach Stationen in Berlin und Paris geht Max nun auf Rang elf der Gesamtwertung ins abschließende Doppel-Event in London am Freitag und Samstag. „Ich möchte schon noch in die Top 10 kommen“, will er beim Finale wieder so richtig angreifen. Unterstützt wird er in London auch von Familie und Freunden, die extra anreisen, um ihn auf dem Weg zum großen Ziel Olympia 2024 zu unterstützen. Ein harter Weg, nicht zuletzt deshalb, weil ein entsprechendes Training nur im Ausland möglich ist: „Ich vermisse das Dusika-Stadion.“ Damit ist Max Schmidbauer nicht alleine.