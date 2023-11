Viele nette Tierchen zum Kuscheln und Verlieben!

Glückskatze entlaufen!

Die hübsche kleine „Teela“ ist am 27. Oktober in Kirchdorf in Tirol, in der Wenger Straße, ausgebüxt. Die Freigängerin ist überaus zutraulich, außerdem kastriert, jedoch nicht gechippt. Ihre Halter befürchten, dass sie versehentlich irgendwo eingesperrt wurde. Wer hat die dreifarbige Schönheit gesehen? Hinweise sind erbeten an die Telefonnummer: 0664/2214933.