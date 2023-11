5x2 Karten für David Duchovny in Wien gewinnen!

Neben klimperte der heute 63-Jährige auch immer gerne auf seiner Gitarre und versuchte sich ab 2015 als professioneller Musiker. Gemeinsam mit dem US-Singer/Songwriter Keaton Simons feilte er an Songs, die zu seinem Debütalbum „Hell Or Highwater“ führten. Mit „Every Third Thought“ (2018) und „Gestureland“ (2021) folgten bislang noch weitere zwei Alben, die hierzulande nicht mehr auf so großen Anklang stießen. Gemeinsam mit seiner Band Weather war Duchovny bereits zweimal in der Wiener Arena zu Gast. 2016 und 2019 überzeugte der charismatische Künstler mit durchaus starker Stimme, Eigenkompositionen und Cover-Songs von David Bowie, Blue Öyster Cult oder Tom Petty.