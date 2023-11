Österreichs Judoka verpassen EM-Medaille

Österreichs Judoka haben bei den Europameisterschaften in Montpellier die angestrebte Medaille verpasst. Aaron Fara kam am Sonntag in der Kategorie bis 100 kg mit zwei Siegen bis ins Pool-Finale, kassierte dort und danach in der Hoffnungsrunde gegen den Schweizer Daniel Eich Niederlagen und landete auf Platz sieben.