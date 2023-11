Wachid Borchashvili bei EM knapp an Bronze vorbei!

Der durch eine Knöchelverletzung gehandicapte 25-jährige Borchashvili hatte sich in Pool A gegen den Niederländer Frank de Wit, den Italiener Antonio Esposito und gegen den topgesetzten belgischen Olympia-Dritten Matthias Casse durchgesetzt. Nach der Niederlage gegen Albyrak ging es in den Kampf um Bronze. Als aktiverer Kämpfer schien Borchashvili im „Golden Score“ am Weg zum Podest-Rang, jubelte auch schon, doch bekam er eine Wertung wieder aberkannt - und verlor in Folge.