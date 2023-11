Neu gestarteter Meister Alumni Club will vernetzen

Mitgliedschaft kostenlos

Eine Möglichkeit, der Plattform - kostenlos - beizutreten, ist über die Homepage (www.meisteralumni.at). Alle frisch gebackenen Absolventen einer Meister- oder Befähigungsprüfung können dies aber auch bei der großen Meisterfeier am 14. November in der Wirtschaftskammer Burgenland in Eisenstadt tun.