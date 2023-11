Türkin verweigert Israelin den Handschlag

Zahlreiche Glückwünsche

Via Instagram erhielt Malca nach ihrem Sieg zahlreiche Glückwünsche, die sie in ihrer Story teilte. „Die Geschichte des Nahen Ostens in einem Video von nur ein paar Sekunden. Tamar Malca, eine israelische Athletin, besiegt eine türkische Rivalin, die dann nicht ihre Hand schütteln will“, schrieb ein User.